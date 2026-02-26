東方神起や少女時代ら世界的人気を誇るアーティストたちを擁するSMエンタテインメント（以下、SMエンタ）の所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』が、1月31日、2月1日の2日間、福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催された。その公演で、まだ日本デビューしていないにもかかわらず、驚くくらい大きな歓声を集めていたのが8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）だ