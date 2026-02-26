25日夜、熊本県合志市で鍼灸（しんきゅう）院を兼ねた住宅が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。大量の煙と炎をあげて燃える建物。合志市幾久富で撮影された映像です。25日午後6時半頃、近くに住む人から「小学校のそばで家が燃えている」と消防に通報がありました。 ■目撃した人「表に出たら黒い煙が結構すごかったんですよ」火は1時間半ほどで消し止められましたが、髙月洋一さん(84)の木造2階建ての