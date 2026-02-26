明治から昭和にかけて活躍した熊本ゆかりの偉人たちの功績を肖像画で振り返る展示会が、熊本市で始まっています。 【写真を見る】北里柴三郎、金栗四三…熊本ゆかりの偉人100人に出会う肖像画展熊本市「肥後の里山ギャラリー」 熊本市の「肥後の里山ギャラリー」で開かれているのは「熊本の偉人肖像画100人展」です。 髪の毛の1本1本まで繊細に描かれた偉人たち。 会場には、新千円札の顔となった北里柴三郎や、