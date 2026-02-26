高気圧に覆われ26日の新潟県内は広く4月上旬並みの陽気となる見込みで、雪崩に注意が必要です。すっきりとした青空が広がっている県内。26日午前11時現在の最高気温は新潟市西蒲区で14.3℃、佐渡市羽茂で14.0℃などすでに多くの地点で10℃を超えています。新潟市中央区では開花が進む梅を撮影し、春の訪れを楽しむ人の姿が見られました。【梅を見に来た人は】「暖かい。2月とは思えない。梅が咲くと心が安らぐ」日中の最高気温は佐