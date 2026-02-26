2025年7月、熊本県宇城市で女性が遺体で発見された事件で、警察が殺人の疑いで41歳の男を送検しました。この事件は2025年7月、宇城市松橋町の住宅で72歳の女性が遺体で発見されたものです。死因は頸部圧迫による窒息死で、警察は女性と2人で暮らしていた息子の責任能力を調べるため鑑定留置を行っていました。そして警察は26日朝、女性の首を圧迫するなどの暴行を加えて殺害した殺人の疑いで、25日に41歳の男を熊本地検に送検した