25日夜、熊本県合志市で、80代の男女3人が住む鍼灸治療院兼住宅から火が出ました。 【写真を見る】80代の3人暮らし 食事中、台所付近から炎と煙で119番通報 全員無事確認熊本県合志市 けがをした人はいませんでした。 25日午後6時半ごろ、合志市幾久富の住民から「家が燃えています」と119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、高月洋一さん（84）が住む木造２階建ての住宅兼鍼灸治療院1棟が全焼しま