新潟県産米の輸出拡大に向け連携を図ろうと、生産者や輸出事業者などが新たに協議会を設立しました。25日に設立された「新潟米輸出拡大協議会」には県内のコメ生産者や輸出事業者、県など28の企業や団体が参加。少子高齢化により国内のコメの需要の縮小が見込まれる一方、日本食ブームなどを背景に海外でのコメの需要は増していて、昨年度の県産米の輸出量は9660ｔ、輸出額は22億5000万円と過去最高となりました。こうした中