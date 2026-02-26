熊本県氷川町の竜北中学校で半導体の出前授業が開かれました。半導体の理解を深め、将来の人材育成につなげようと熊本県が開催したもので、水俣高度技術センターアスカインデックスの職員が講師を努めました。参加した2年生は、半導体とその役割について説明を受けたほか、製造工程や県内の工場についても学びました。