2020年12月、審理のため裁判所に到着した香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）創業者の黎智英氏＝香港【香港共同】香港高等法院（高裁）は26日、廃刊した民主派紙、蘋果日報（リンゴ日報）の創業者、黎智英氏の詐欺罪に関する上訴審を開き、懲役5年9月とした一審判決を取り消した。証拠が不十分だったなどと指摘した。検察側がさらに上訴するかどうかは不明。黎氏は今月9日、香港国家安全維持法（国安法）違反罪などで懲役20年の判決