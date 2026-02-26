大阪地検が入る大阪中之島合同庁舎＝大阪市福島区26日午前9時45分ごろ、大阪地検などが入る合同庁舎（大阪市福島区）で「看板が落書きされている」と男性警備員から110番があった。大阪府警によると、「検察庁」と書かれた看板が赤い塗料のようなもので汚されていた。府警は器物損壊容疑で、現場にいた自称90代の男を現行犯逮捕した。府警によると、スプレーを看板に吹きかける様子を警備員が目撃し、110番した。