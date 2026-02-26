ドローンショーのイメージ（横浜市提供）３月１９日に「開幕まで１年」を迎える国際園芸博覧会（園芸博）を盛り上げようと、横浜市は５、１２日に臨港パーク（同市西区）でドローンショーを開催する。昨年開催された大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が園芸博公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と夜空で共演する。２１日には花火も打ち上げられる。約１５分間のショーでは、５００機ほどのドロー