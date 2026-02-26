愛知県田原市で、早咲きの河津桜と菜の花が共に見ごろを迎えています。鮮やかなピンクと菜の花の黄色。田原市の免々田川沿いでは、今週に入りおよそ300本の河津桜が一気に開花し、少し早い春の訪れを知らせています。さらに川をまたいで鯉のぼりも飾られ、見物客は散策をしながら欲張りな風景を楽しんでいました。2月28日からは、夜のライトアップも始まります。