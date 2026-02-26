【モデルプレス＝2026/02/26】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」にて、3月6日正午より配信される櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」の予告編、新ビジュアル、主題歌、出演メンバーからのコメントが解禁された。【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな表情披露◆櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」予告編、主題歌解禁本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”