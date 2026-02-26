東京午前は円買い・ドル売りが優勢。ドル円は１５５．７５円付近まで下げた。今週は日銀の人事や、高市首相が日銀の追加利上げに難色を示したとの報道からドル円は上昇しているものの、来月の日銀追加利上げの可能性を捨てきれないなか、ドル円は重くなっている。 ドル円の下げに連動し、ユーロ円は１８４．２１円付近、ポンド円は２１１．３８円付近、豪ドル円は１１１．０２円付近まで下げた。ただ、欧州通貨やオセ