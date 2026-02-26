アジア株上海香港は下落、グリアUSTR代表は対中関税最大50%維持を目指す 東京時間11:42現在 香港ハンセン指数 26591.59（-174.13-0.65%） 中国上海総合指数 4131.56（-15.68-0.38%） 台湾加権指数 35405.17（-7.90-0.02%） 韓国総合株価指数 6187.68（+103.82+1.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 9181.90（+53.62+0.59%） アジア株は高安まちまち。 香港株と上海株は下落、グリア氏の発