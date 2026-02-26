人民元高の流れが継続。ドル人民元は一時6.8436元を付けた。ドルオフショア人民元（USDCNH）は6.84の大台を割れを一時付けた。ともに2023年4月以来のドル安元高。ドル全般に売りが強まっていることに加え、中国人民銀行の対ドル基準値がドル安に振れており、当局のドル安現高容認期待が出ている。 対円はドル円の上昇を受けて昨日22.831円まで上昇。その後の円買いに少し落としている。 USDCNY6.8451USDCNH6.8423CNYJP