157.91一目均衡表・雲（上限） 157.73ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.54一目均衡表・雲（下限） 156.27エンベロープ1%上限（10日間） 155.97現値 155.67一目均衡表・基準線 155.18100日移動平均 154.9521日移動平均 154.7210日移動平均 154.72一目均衡表・転換線 153.17エンベロープ1%下限（10日間） 152.17ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.0