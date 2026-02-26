ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。五輪でのフリー演技後に見せた自身のポーズへの反響に驚きを見せた。番組では五輪でのフリー演技後に人さし指を頬や口元に当てて首をかしげた中井のポーズについてトークが発展。ＭＣの武田真一アナウンサー