静岡市が東静岡駅北口に進めるアリーナ建設プロジェクトに寄付をした地元企業に対し25日静岡市の難波市長から感謝状が贈られました25日行われた贈呈式ではアリーナ建設のため100万円を寄付した清水区のテントハウスメーカー「もちひこ」の望月伸保社長に難波市長から感謝状が贈られました。（株式会社もちひこ望月伸保社長）「静岡の発展に少しでも役立てればと思って寄付した。未来を担う世代の人たち