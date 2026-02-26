業務用4Kディスプレイのエントリーモデル「TD-C4」シリーズ TVS REGZAは、業務用4Kディスプレイのエントリーモデル「TD-C4」シリーズを3月10日から順次発売する。65型から43型まで4種類をラインナップ。エントリーながらノングレアパネルを採用し、優れた視認性を実現。店舗や施設での案内表示・情報発信、オフィスでの会議や情報掲示板用途など、幅広いサイネージ用途に適しているという