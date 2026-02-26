名人のタイトルを持つ藤井聡太六冠への挑戦権をかけたA級順位戦最終局が26日から、静岡市で始まり25日はその前夜祭が開かれました。名人への挑戦権をかけた「A級順位戦」は10人の一流棋士が総当たり戦で対局。26日は静岡市の「浮月楼」でその最終局を迎えています。25日、浮月楼で行われた前夜祭では決戦を控えた棋士たちが登壇したほかスペシャルゲストとして藤井聡太六冠が登場し集まった将棋ファンおよそ100人を沸かせました。