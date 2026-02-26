楽天の宗山塁内野手（２２）と黒川史陽内野手（２４）が２６日、仙台市内のクリスロード商店街を訪問した。飲食店や銀行など計５店舗を訪問し、キービジュアルポスターを掲示。スタッフと記念撮影し交流を深めた。昨季は１２２試合に出場して、打率２割６分、３本塁打、２７打点をマーク。遊撃でベストナインを受賞した宗山は２年目の今季を前に「自分たちのプレーで盛りがって地元に還元できれば」。昨季自己最多の８３試合