高齢者に相場より高値で物件を売りつけ、現金をだまし取った疑いで逮捕された不動産会社の男らは、事件の発覚を免れるために売買契約書を残さないよう回収していたことがわかりました。石井寛一容疑者ら9人は2023年、当時85歳の男性と72歳の女性に対し、マンションを相場の数倍の高値で売りつけ、あわせて約6200万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、石井容疑者らが事件の発覚を免れるため、物