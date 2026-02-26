侍ジャパンは26日、パドレス・松井裕樹投手（30）がコンディション不良のため出場辞退したと発表した。追加選出選手として中日の金丸夢斗投手（23）が招集される。松井は今月19日、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板したが、21球を投げた時点で異変を訴えて緊急降板。22、25日に予定されていたオープン戦登板を回避することが決まっていた。パドレスのクレイグ・スタメン監督は20日に取材に応じた際、松井