ロックバンド・KANA-BOONが26日、公式Xを更新。ツアーで予定していた2公演の開催を見合わせると発表した。【写真】2公演開催を見合わせ＆謝罪をつづるKANA-BOONの発表同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。今回の発表で、2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演を見合わせると伝えた。理由についても説明。メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエン