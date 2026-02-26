岩手・大船渡市で国内最大規模の山林火災が発生してから26日で1年です。現在も多くの人が仮設住宅での生活を余儀なくされ、復興の歩みは続いています。亡くなった柴田吉郎さんの長女・松川悦子さん：やっと1年になったな。早いこと。26日朝、大船渡市内の墓地では、山林火災に巻き込まれて亡くなった柴田吉郎さんの遺族が墓前で手を合わせていました。亡くなった柴田吉郎さんの長女・松川悦子さん：なんかこの間起きたような感じだ