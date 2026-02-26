■これまでのあらすじ息子を好いてくれる心美親子の執着に恐怖を感じた妻夫婦が学校に相談すると、なぜか息子がいじめをしていることにされていた。話し合いにならない心美の母親に、妻は毅然と抗議する。心美の父親はいじめが嘘だったことを知り、母親を激しく罵倒して…。心美ちゃんママの嘘を知った旦那さんは激昂し、奥さんを厳しく責めていました。全部奥さんのせいにして、自分はまるで被害者みたいな顔をしている…。そのど