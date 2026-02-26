演劇・コントユニット「ダウ90000」の主宰・蓮見翔（28）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。LINEについて語った。「僕、LINEがめちゃくちゃ苦手で」と切り出した蓮見。「返信がまったくできなくて。特にあこがれの人とか先輩の返信って迷う。そうするともうめんどくさくなっちゃって、今度でいいやってなる」と吐露した。「僕、今、星野源さんとか未読無視してるんですよ」と明か