日本を訪れた外国人観光客らを狙い、窃盗を繰り返していたとみられる中国籍の男が逮捕されました。龍用均容疑者（58）は1月、成田空港から東京駅に向かう「成田エクスプレス」の車内で、網棚に置かれていた中国籍の男性（40代）のリュックサックから現金10万円とクレジットカードを盗み、そのカードでカメラなど約220万円分を不正に購入した疑いが持たれています。龍容疑者は「そんなことはやっていません」と容疑を否認していると