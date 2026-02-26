津市議選への立候補を前に有権者にプリペイドカードを配ったとして元市議の男が逮捕された事件で、男がほかにフルーツや日用品も配っていたとみられることが分かりました。元津市議で建築業の長谷川正容疑者(68)は、市議選告示前の2025年12月から1月にかけ、有権者4人に1000円分のクオカード計7枚を配り投票を依頼した買収と事前運動の疑いで、26日朝に送検されました。警察は長谷川容疑者の認否を明らか