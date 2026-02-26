2月20日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、“裸芸の元祖”と呼ばれるベテランお笑い芸人・井手らっきょによる授業の後半戦が放送された。裸芸で時代を駆け抜けた井手が、絶頂からどん底へ…。コンプライアンス強化の波に飲み込まれたリアルな転落劇、そしてたけし軍団との絆が明かされた。番組前半では、井手の裸芸以外の特技“短距離走”にまつわる驚きのエピソードが紹介された。世界記録保持者カール・ルイス