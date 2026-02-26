タレントの指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ 「≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）」に、トレンドスイーツ「ドバイチョコもち」を差し入れしたそうです。2026年2月24日に、ノイミーの蟹沢萌子さんと冨田菜々風さんがインスタグラムで報告しています。2人とも指原さんが差し入れした「ドバイチョコもち」の美味しさに感動している様子です。どんな商品なのか東京バーゲンマニア記者は気になって調べてみまし