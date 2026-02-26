6月5日に公開される穂志もえか映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の新キャストとして稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江の出演が発表され、あわせて超特報映像が公開された。 参考：賀来賢人、米大手マネジメント会社と日本人俳優として初契約「ワクワクが止まりません」 世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』の賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同