マイアミ・ヒートで2度のNBA優勝を成し遂げ、2021年にはバスケットボール殿堂入りを果たしたクリス・ボッシュ。リーグデビューを飾ったトロント・ラプターズでも数多くの功績を残した元オールスターに、アクシデントが発生したようだ。 2月26日（現地時間25日）ボッシュは自身のXを通じて、動画を添えたポストを投稿。「あることは一夜にして人を変える。私はその体験について綴