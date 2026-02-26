２６日前引けの日経平均株価は前営業日比２７３円８６銭高の５万８８５６円９８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２８９６万株、売買代金概算は４兆８４８２億円。値上がり銘柄数は１０２０、対して値下がり銘柄数は５２４、変わらずは４６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の米株高を引き継ぎ、概ね堅調な地合いとなった。日本時間早朝に米エヌビディア＜NVDA＞の好決算が明らかとなり、これを