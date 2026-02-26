かわいい！▶▶この作品を最初から読むすぐ怒って攻撃してくる先輩猫のぽんたと、ヤンチャだけど甘えん坊な後輩猫のアルフ。鴻池剛さん家の猫たちは、いつも元気に大暴れ！ じゃれ合っているように見えて噛んでるだけ。布団の中でも飼い主のことはお構いなしにケンカが勃発…。「一緒に暮らしていればいつか仲良くなるだろう」という思いを知ってか知らずか、2匹の確執は深まるばかり（!?）です。やりたい放題の猫たちに