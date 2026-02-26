【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、新規場面写真9点が解禁された。 ■従来のお仕事ドラマとは一線を画する、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品 ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）