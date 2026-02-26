日経225先物は11時30分時点、前日比110円高の5万8900円（+0.18％）前後で推移。寄り付きは5万9330円と、シカゴ日経平均先物（5万9680円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、シカゴ先物には届かなかったこともあり、現物の寄り付き直後につけた5万9380円を高値に、その後は利益確定に伴うロング解消の動きが優勢になった。中盤にかけて軟化し5万8710円と下落に転じる場面もみられたが、売り一巡後は5万8850円