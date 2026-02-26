26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万8940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万8856.98円に対しては83.02円高。出来高は2万7254枚となっている。 TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比42ポイント高、現物終値比4.81ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58940+