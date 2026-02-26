卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は26日、女子シングルスの3回戦が行われる。世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同12位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦する。ベスト8進出をかけた同士討ちを、WTT公式サイトも注目カードに挙げており、日本期待の若手同士による直接対決に熱い視線が注がれている。 ■過去戦績は張本美の3勝2敗 今大会、張本美は1回戦で世界75位のニーナ・ミッテルハム