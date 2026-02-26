これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 雪の多く積もっている地域では、しばらくの間ナダレに注意してください。 ◆26日(木)これからの天気 緩やかに高気圧に覆われて、このあともよく晴れるでしょう。 洗濯日和となりますが、少ないながら花粉が飛ぶため花粉症の方はマスクや眼鏡で対策を行ってください。 降水確率は、0～10%と低くなって