JR西日本はSLやまぐち号の乗車体験を島根県津和野町へのふるさと納税の返礼品として提供すると発表しました。体験ツアーでは出発の合図など特別な体験もできるようになっています。JR西日本は津和野町へのふるさと納税の寄付額10万5000円に対する返礼品としてSLやまぐち号の特別な体験を初めて提供すると発表しました。通常の乗車に加え、津和野駅構内の転車台で方向転換するSLやまぐち号への乗車なども盛り込まれています。