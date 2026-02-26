ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプで３つのメダルを獲得した二階堂蓮選手の活躍をたたえる看板が、出身地である北海道江別市の市役所前に設置されました。江別市役所前に設置されたのは、二階堂蓮選手のメダル獲得を祝う看板です。二階堂選手は江別市出身で、ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプラージヒルでの銀メダルなど３つのメダルを獲得する活躍をみせました。（江別市教育部ス