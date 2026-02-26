2026年2月25日、台湾メディア・中国時報は、中国中央テレビ（CCTV）の報道を引用し、中国商務部が日本の企業・団体計40社を輸出管理の規制対象に指定した理由について、専門家の分析を伝えた。記事は、商務部が24日の公告で三菱造船など20社を「規制・管理リスト」に、スバルなど20社を「懸念リスト」にそれぞれ指定したと報じ、北京師範大学の万竽（ワン・ジャー）教授（経済学）による背景の解説を紹介している。万教授は