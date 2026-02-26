韓国俳優のクォン・サンウ（49）が24日、妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のインスタグラムに登場。アメリカで暮らす長女・リホさん（11）と雪で遊ぶほほ笑ましい“親子”の姿が公開された。【写真】「クォンパパかっこいい」11歳長女と雪遊びを楽しむクォン・サンウの“パパの姿”ソン・テヨンは「今日…パパそしてリホ（韓国語）」とつづり複数枚の写真をアップ。写真には、木々の枝まで白く染まった一面銀世界が広がった中