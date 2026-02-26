Amazon（アマゾン）は、アニメ「ドラえもん」コラボレーションのスマートスピーカー「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」を2026年3月10日に発売する。それに先だち、「Amazon.co.jp」で予約受付を行っている。ドラえもんがひと言メッセージを返してくれる日本限定発売だという「ドラえもん」デザインの特別仕様。付属の購入特典を有効化し、ユーザーが「Alexaドラえもん時報スキル」を使用すると、時刻の案内に加えてド