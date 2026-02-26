延焼範囲が平成以降で国内最大となった岩手県大船渡市の大規模山林火災の発生から、きょうで1年です。東日本大震災と山林火災の二重被災となった水産会社が、新たな一歩を踏み出しています。岩手県大船渡市で、アワビの陸上養殖を手がける元正榮北日本水産です。2011年の東日本大震災の津波で、壊滅的な被害を受けた施設の復旧が10年ほど前に完了し、ようやく売り上げが震災前の水準に戻った矢先に起きたのが大規模山林火災でした