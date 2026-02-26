Mrs. GREEN APPLEが、「眼鏡市場」を展開するメガネトップの新レーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズに就任。メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、お互いに眼鏡を選定するシーンが公開された。【動画】“メガネマスター”大森が選定、「SPECIAL FITTING」シーン大森はさまざまなシーンで眼鏡を愛用しており、若井と藤澤は最近眼鏡をかけるシーンが増えてきたという。撮影時は、メンバー同士お互いに似合うメガネを