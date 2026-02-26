おととい（24日）群馬県富岡市の住宅1棟が全焼し2人が死亡した火事で、警察が2人の身元を発表しました。おととい午前7時半ごろ、富岡市中高瀬の木造2階建ての住宅で火事があり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが全焼しました。この火事で、焼け跡から2人の遺体が見つかりましたが、警察はさきほど、死亡したのが、この家に住む大須賀英夫さん（83）と妻の伸子さん（80）と発表しました。