福岡県にある道場で教え子の女子児童8人に性的暴行などを繰り返したとして、道場の元経営者の男に懲役24年の判決が言い渡されました。不同意性交等や不同意わいせつなどの罪に問われていたのは、道場の元経営者・永末哲也被告（62）です。判決によりますと、永末被告は2018年から2024年にかけて、福岡県内の道場などで教え子の女子児童8人に対し、13歳未満と知りながら性的暴行やわいせつな行為を繰り返しました。きょうの判決で福